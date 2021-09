Protest ratowników w Kujawsko-Pomorskiem. "Mówili: Rzućcie tę robotę, jak wam źle. To rzuciliśmy"

Nasz rozmówca jest jednym z 84 ratowników kontraktowych, którzy z dniem 1 września wypowiedzieli swoje umowy. Czas biegnie, miesięczny termin wypowiedzenia zbliża się nieubłaganie. Jeżeli ratownicy „na firmach” nie wyjadą 1 października na dyżury, to czas dojazdu do pacjentów może wydłużyć się z kilku minut (jak jest obecnie) do pół godziny. To może kosztować życie osób potrzebujących natychmiast pomocy.

Ratownicy protestują jednak nie tylko w Bydgoszczy. We Włocławku umową „rzuciło” 72 ratowników kontraktowych. W Toruniu - jak informuje rzecznik tamtejszego szpitala im. Rydygiera - protestu... nie ma. - Po prostu w czasie z tą akcją zbiegło się, że ratownikom wygasają ich 3-letnie kontrakty - tłumaczy rzecznik szpitala dr Janusz Mielcarek. - Choć oczywiście spodziewamy się, że te negocjacje w obecnych warunkach będą trudniejsze.