Protest rolników w Kołaczkowie. Agrounia domaga się rozmów z premierem [zdjęcia]

Protest rolników w Kołaczkowie. Zostali tu do środy 25.08

Producenci rolni zakończyli protest w Kołaczkowie. Tak strajk wyglądał nocą:

- Policja namawia nas do zejścia z drogi i przerwania protestu - relacjonował ok. południa Michał Swędrowski, rolnik z Kujawsko-Pomorskiego. - Nie możemy jednak popuścić i blokujemy dalej, zostaniemy tu do jutra, do godziny 8 rano - zapewnia organizator rolniczego strajku w Kołaczkowie. Blokada w tej lokalizacji została zgłoszona na 24 godziny. Na miejscu jest przed godziną 13:00 ok. 30 traktorów i 100 rolników.

