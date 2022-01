Pruszcz. Wieś z powiatu świeckiego, która postanowiła zostać miastem

Rozpoczynali Sylwestra w swojej wsi, a po północy bawili się już w mieście. Pruszcz znalazł się wśród dziesięciu miejscowości w kraju, które stały się miastami.

Na forach internetowych Pruszcza widać więcej głosów zadowolonych z podniesienia statusu Pruszcza niż niezadowolonych. Sołtys Pruszcza, Marian Monasypowicz wspomina, że kiedy na zebraniach sołeckich odbywały się konsultacje, to głosy “za” i “przeciw” miejskości Pruszcza rozkładały się pół na pół. - Część mieszkańców uważa, że to awans dla miejscowości – mówi Marian Monasypow. - A jednak część ludzi obawia się większych podatków. Inni przekonywali, że Pruszcz to po prostu niewielka wieś. Z kolei mieszkańcy sąsiadujących z Pruszczem wsi wiedzą, że ani na miejskości byłej wsi nie stracą, ani nie zyskają. Ludzie wiedzą, że tu nikt nam niczego nie zabierze, ani nie da.

Zmiany, zmiany, zmiany

- Są zmiany i to historyczne! - nie ukrywa zadowolenia Dariusz Wądołowski, wcześniej wójt, obecnie burmistrz Pruszcza. - Od trzech - czterech lat marzyliśmy o miejskości Pruszcza i pracowaliśmy ciężko, żeby to zrealizować. Udało się!

Burmistrz Wądołowski wspomina, że podczas rozmowy w gronie przyjaciół padło hasło, że Pruszcz właściwie jest już małym miasteczkiem. Powstają nowe drogi, rozwija się budownictwo mieszkaniowe, mają plan zagospodarowania. Ponadto podobno Pruszcz już kiedyś był miastem, posiadał prawa miejskie. Na dodatek spełniali warunki wymagane we wniosku o nadanie praw miejskich. Miejscowość jest zurbanizowana. Powyżej 60 proc. mieszkańców zajmuje się czymś innym niż produkcja rolna. W Pruszczu mieszka 2,7 tys. mieszkańców, a na terenie gminy Pruszcz w sumie jest 20 sołectw, 9,6 tysiąca. W miejscowości jest szkoła, kościół, usługi, urząd gminy, nowoczesna hala sportowa. Wyszło na to, że spełniają warunki.

Burmistrz: - Przeprowadziliśmy konsultacje społeczne, przygotowaliśmy stosowne uchwały, aż w końcu premier Mateusz Morawiecki wręczył nam akt nadania praw miejskich.

Straci czy zyska?

- Często zadajemy sobie pytanie czy Pruszcz jako miasto zyska czy straci – zastanawia się Krzysztof Pardo, mieszkaniec Łowina (gmina Pruszcz). - W czasie referendum było wielu sceptyków, ale myślę, że z czasem prawie wszystko przechyli się na szalę zwolenników. Jak ktoś czegoś nie spróbuje to nic nie zyskuje. Uważam, że był to dobry pomysł, aby starać się o nadanie praw miejskich dla Pruszcza. Jak ktoś przyjeżdża do nas po kilku latach to wstrzymuje oddech ze zdziwienia, że tyle się zmieniło na korzyść. Nowe ulice, ścieżki rowerowe, porządne jezdnie, bardzo rozwinięte budownictwo jednorodzinne, centrum Pruszcza w miarę uporządkowane itd. Kiedyś mieszkańcy Bydgoszczy wybierali tereny do zamieszkania w gminie Osielsko, Dobrcz. Od pewnego czasu zaczynają się budować na terenie naszej gminy, także w Pruszczu. Dużym plusem dla rozwoju będzie także trasa S-5. Zapewne pozyskamy inwestorów co przełoży się na nowe miejsca pracy. Czy trzeba jeździć jak obecnie do Bydgoszczy, aby pracować? Można by podać wiele różnych przykładów na „tak” dla miasta. Wszystko potrzebuje swojego czasu.

Pytanie „po co” zadawał sobie również burmistrz Dariusz Wądołowski. - Gdyby premier Morawiecki podczas nadania praw miejskich dał nam sto milionów i powiedział: kochani, rozwijajcie się, to wniosków o nadanie praw miejskich w całej Polsce pojawiłoby się bardzo dużo. A przecież tego nie ma. Czy zrobiliśmy to dla prestiżu? Promocji? Jak najbardziej. Podczas konsultacji społecznych ludzie dzielili się swoimi obawami. Największą obawą był wzrost podatków: będziemy miastem, to podatki pójdą w górę! Musieliśmy przekonywać, że prawa miejskie nie mają nic wspólnego ze wzrostem podatków.

Obawy i nadzieje

- Zawsze będzie czegoś nam brakować – dodaje Krzysztof Pardo. - Na dzisiaj np. przytulnej kawiarenki czy też restauracji, połączenia autobusowego z Bydgoszczą itd. Także duże zmiany nastąpią, kiedy przez Pruszcz będzie przebiegać szybka kolej. Jakie najczęściej można usłyszeć głosy na „nie”? Odnoszą się one do różnych podatków. Jeśli ktoś chodzi na zebrania, na których są przedstawiciele samorządu, władze miasta i gminy to zapewne zmieniłby zdanie. Wszystko wymaga swojego czasu.

Ponadto ludzie obawiali się, że kiedy Pruszcz stanie się miastem, to wzrosną ceny gruntów. Burmistrz Wądołowski: - Mamy plan zagospodarowania przestrzennego, mamy grunty pod budownictwo mieszkaniowe. Właścicielom gruntów powinno zależeć na wzroście cen. U nas są grunty trzeciej klasy, wymagające odrolnienia, zgody ministerstwa rolnictwa, co oznacza, że one nie są brane pod uwagę dla budownictwa mieszkaniowego. Dzieci rodziców posiadających takie grunty nie wybudują się na nich. A stanie się miastem z automatu odrolniło cały obszar. Zostaje tylko wydzielenie gruntów z produkcji rolnej, a to już inna procedura.

Pruszcz stoi i czeka