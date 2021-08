Przedsiębiorcy wciąż mogą składać wnioski o postojowe z ZUS - zasady, kwoty

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne, mogą otrzymać świadczenie postojowe tyle razy, w ilu miesiącach zanotowali spadek przychodów o co najmniej 40 proc. Maksymalnie ZUS wypłaci świadczenie postojowe pięć razy w wysokości 2080 zł. Należy porównać przychód z działalności w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. lub marcu 2021 r. do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub wrześniu 2020 r.

- Aby uzyskać postojowe, należy złożyć elektronicznie poprzez PUE ZUS wniosek RSP-SK – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Kto może liczyć na zwolnienie z opłacania składek?

Dzięki najnowszym zmianom w tarczy antykryzysowej prowadzący sklepiki szkolne mogą liczyć także na zwolnienie z opłacania składek za okres od listopada 2020 r. do marca 2021 r., a piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, świadczący usługi na rzecz muzeów za okres od lipca do września 2020 r.