Przełom w sprawie dodatku "covidowego" dla personelu niemedycznego szpitala w Grudziądzu

Problem był w tym, że służby szpitala opieszale podeszły do sporządzenia list uprawnionych pracowników do wypłaty tego dodatku. Dodajmy, że do 30 czerwca pule przeznaczone na ten cel NFZ przelał już do 10 szpitali z Kujawsko-Pomorskiego, którzy uporali się zdecydowanie szybciej z dokumentacją.