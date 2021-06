Personel niemedyczny szpitala w Grudziądzu drży o wypłatę dodatku "covidowego". Szpital nie wysłał dokumentów do NFZ-u

O sprawie "Pomorska" szeroko pisała w środę, 23 czerwca. Wówczas był o nią pytany dyrektor szpitala, Maciej Hoppe podczas sesji. Stwierdził, że było polecenie do przełożonych o sporządzenie list uprawnionych do wypłaty tego dodatku i czeka aż takie dokumenty spłyną, a wówczas przekaże je do NFZ-u. Żadna z osób, z którą rozmawialiśmy nie potwierdziła by listy były wcześniej tworzone. - Gdyby były, to przecież byłby dla nas sygnał że coś się w tym temacie robi i byśmy czekali, ale jest cisza - odpowiada personel niemedyczny.