Przemysław Frasunkiewicz buduje nową drużynę Anwilu. Będą trudne pożegnania?

W trakcie sezonu prezes Łukasz Pszczółkowski rzucał uwagi o nowym kontrakcie z Frasunkiewiczem nawet do 2027 roku, ostatecznie klub na razie deklaruje współpracę na kolejny sezon. Byłoby pewnie inaczej, gdyby Anwil grał teraz w półfinale, bo porażka z Kingiem Szczecin z pewnością była rozczarowaniem. Teraz sukces w PLK to najważniejszy cel i weryfikacja pracy trenera w sezonie 2023/24.

Zmiana na tym stanowisku byłaby zresztą decyzją przynajmniej dziwaczną. Pomysły i wybory Przemysława Frasunkiewicza sprawdziły się w rozgrywkach europejskich, a wnioski z porażki w play off PLK na pewno zostaną wyciągnięte. Te najważniejsze: szerszy skład przy graniu na dwa fronty i szybsze reakcje w przypadku nietrafionych transferów.

Co wiemy o składzie na kolejny sezon? Na pewno zostają Michał Nowakowski (ma za sobą chyba najlepszy sezon w karierze) i Luke Petrasek. Tradycyjnie sporo emocji wzbudzają rozmowy z Kamilem Łączyńskim, który ma tyle samo zwolenników co przeciwników wśród włocławskich kibiców. To jednak wciąż jeden z najlepszych polskich rozrywających i cenione przez Frasunkiewicza ogromne doświadczenie.