Przepis na pierogi wigilijne Magdy Gessler i Ewy Wachowicz. Idą święta - to najlepsze przepisy

Szukacie przepisu na najlepsze pierogi wigilijne? Zobaczcie przepisy Magdy Gessler i Ewy Wachowicz.

Pierogi to potrawa, bez której wielu z nas nie wyobraża sobie wigilijnego stołu. Zobaczcie, jak przygotować pierogi z kapustą i grzybami według przepisu Magdy Gessler.

Przepis na pierogi wigilijne Magdy Gessler

Pierogi z kapustą i grzybami

Składniki na ciasto na pierogi: mąka - 500 g

gorąca woda - 125 ml

sól - 1 łyżeczka Jak przygotować ciasto na pierogi?

Mąkę przesiać na stolnicę, dodać sól, zrobić dołek, wlać do niego niewielka ilość gorącej wody i wymieszać. Następnie zagniatać dość szybko, dodając stopniowo taką ilość wody, by otrzymać ciasto nieklejące się do rąk i nie za twarde. Ciasto odłożyć, przykryć czystą ściereczką. Cześć ciasta rozwałkować na posypanej mąką stolnicy na cienki placek. pixabay Składniki na farsz (kapusta z grzybami)

kapusta kwaszona - 1,5 kg

grzyby suszone - 0,3 kg

cebula - 2

olej lniany - 0,3 l

woda - 0,5 l

pigwy - 5

sól i pieprz do smaku Jak przygotować farsz na pierogi wigilijne Magdy Gessler?

Grzyby należy namoczyć w wodzie przez 3 godziny. Kapustę opłukać pod bieżącą wodą. Cebulę pokroić w kostkę. Do garnka wlać olej lniany i przesmażyć na nim cebulę na złoty kolor. Dodać kapustę, wodę i pokrojone w paski suszone grzyby oraz pokrojone w dwucentymetrową kostkę owoce pigwy. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Gotuj do miękkości na bardzo wolnym ogniu. archiwum

Przepis na pierogi wigilijne Ewy Wachowicz

Pierogi z kapustą i grzybami

Składniki na ciasto:

mąka - 0,5 kg

wrzątek - szklanka

jajko - 1 Jak przygotować ciasto na pierogi?

Mąkę przesiać na stolnicę. Zrobić kopczyk, w kopczyku dołeczek, wlać wrzątek. Zagarnąć nożem. Gdy zrobią się kluski, znowu zrobić kopczyk, w kopczyku ponownie dołeczek, a do dołeczka wybić jajko. Znów wymieszać nożem, a potem zarobić rękoma. Gładkie ciasto zostawić na stolnicy pod przykryciem na ok. 20 minut (po tym czasie lepiej się wałkuje). Następnie, podsypując mąką, rozwałkować na grubość 2-3 mm. Szklanką wykroić krążki. Farsz do pierogów z kapustą i grzybami

Składniki do farszu: kapusta kiszona - 0,3 kg

suszone prawdziwki - 30 g

cebula - 1

masło - 1 łyżka

sól

pieprz Jak przygotować farsz do pierogów z kapustą i grzybami?

Grzyby namoczyć w wodzie (przez całą noc). Wyłowić łyżką cedzakową (wody nie wylewać). Cebulę pokroić w kostkę i usmażyć na maśle. Kapustę odcisnąć, posiekać i dodać do złocistej cebuli. Wymieszać. Podlać wodą z moczenia grzybów (ostrożnie, by do farszu nie dostał się piasek). Dorzucić pokrojone grzyby. Przyprawić solą i pieprzem. Przykryć i dusić do miękkości. Przepis na pierogi wigilijne Magdy Gessler i Ewy Wachowicz pixabay Farsz do pierogów z serem

Składniki do farszu:

ser biały - 0,4 kg

żółtko - 1

laska wanilii

cukier - 3 łyżki

cynamon - 0,5 łyżeczki Jak przygotować farsz serowy?

Ser przełożyć do miski. Wybić żółtko. Dodać miąższ z laski wanilii, posłodzić, przyprawić cynamonem i rozgnieść widelcem. Pierogi ułożyć na desce i wstawić do zamrażarki. Gdy się zamrożą, przesypać do woreczków. Ugotować w osolonym wrzątku tuż przed wieczerzą wigilijną.

Najlepsza surówka z czerwonej kapusty