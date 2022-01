PSL uważa, że Polacy, w tym rolnicy, stracą na Polskim Ładzie. Rząd widzi to inaczej

- Generalnie jest to totalny bałagan i PiS ostatecznie sam będzie musiał to zrozumieć i błędy naprawić – konkluduje bydgoski poseł na Sejm.

- Z tą akcją ruszamy w całym kraju. Chcemy wiedzieć jakie jest zdanie obywateli o „Polskim Ładzie”, z jakimi problemami przyjdzie im się mierzyć w nowej rzeczywistości, kto i ile stracił – wyjaśnia poseł Kurzawa i dodaje, że uwagi można przesyłać na skrzynkę mailową: [email protected] Bydgoski polityk zapewnia, że PSL nie zostawi tych informacji bez odpowiedzi i będzie się starać „sprzątać bałagan”. Nie jako totalna opozycja, bo to określenie jest bardzo krzywdzące i nieprawdziwe, ale jako siła polityczna mająca realny wpływ na sytuację w kraju.

Zagrożenie ze Wschodu

W rozmowie z dziennikarzem „Gazety Pomorskiej” Dariusz Kurzawa zwrócił też uwagę, iż wszyscy wiedzą o tym, że ze Wschodu grozi na poważny kryzys, może nawet militarny, jako że bezpośrednio ze strony Rosji zagrożona jest Ukraina. Mówi się o tym, że trzeba się zbroić, wzmacniać armię, ale nikt, prócz PSL-u, nie przypomina, że zapasy strategiczne naszego państwa dramatycznie się kurczą, co w obliczu potencjalnego konfliktu jest niezwykle niepokojące. Chodzi o ropę, gaz, nawet węgiel, który musimy importować właśnie z Rosji. W magazynach zaczyna brakować zboża, wieprzowiny, wołowiny i kurczaków.

- A co się stanie, gdy na wiosnę zaczną się intensywne prace polowe i rolnicy nie będą mieli pieniędzy na zakup nawozów sztucznych? - pyta poseł. - Przecież ceny nawozów wzrosły z 1200 – 1500 złotych za tonę do 4-5 tysięcy. Co się stanie, gdy właśnie na wiosnę ceny paliw znów poszybują w górę? VAT na paliwa został wszak zamrożony tylko na 3 miesiące. Dopłaty dla rolników nie wzrosły. Ta grupa zawodowa potrzebuje stabilności finansowej i jasnych deklaracji rządu na kilka lat, a nie na parę miesięcy.