PZU sadzi las w Nadleśnictwie Rytel. Drzewa będą pochłaniały więcej dwutlenku węgla

PZU kupił Jednostki Dwutlenku Węgla

W tym roku PZU kupił od Lasów Państwowych tzw. Jednostki Dwutlenku Węgla (JDW), odpowiadające ilości CO2, jaka zostanie pochłonięta dodatkowo przez fragmenty lasów włączone do programu Leśnych Gospodarstw Węglowych. To projekt, w którym zarządzanie wybranymi drzewostanami jest tak modyfikowane, by pochłaniały one więcej dwutlenku węgla niż stałoby się to normalnie, przy prowadzeniu standardowej gospodarki leśnej.