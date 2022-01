Radna Natalia Marciniak z Kamienia ma swoje propozycje inwestycji do Polskiego Ładu

Proponowane inwestycje przez radną, które miałby zgłosić samorząd, to te drogowe. Natalia Marciniak wskazała w interpelacji pięć dróg na terenach miejskich i wiejskich, które powinny zostać ujęte we wniosku o dofinansowanie ze względu na ich zły stan.

Pierwszą jest droga gminna w Obkasie łącząca centrum wsi z blokami, która jest łącznikiem z drogą krajową nr 25.

„Mieszkańcy od wielu lat lat bezskutecznie upominają się o remont tej drogi. Przez jej zły stan techniczny, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, mieszkańcy Obkasu są zmuszeni omijać tę drogę – chcąc dojechać do drogi krajowej, muszą jechać w kierunku Ogorzelin” – pisze radna w uzasadnieniu.

Drugą wskazaną drogą jest trakt na wybudowaniu Płocicza wraz ze skrótem do Dąbrowy. Jak uzasadnia radna, gminy nie będzie nigdy stać na modernizację tak długiego odcinka. Po drugie zwiększyłoby się bezpieczeństwo uczniów dojeżdżających do szkół. „Dzięki modernizacji szkolny autobus mógłby jednym kursem zabierać dzieci z Płocicza i Dąbrowy, co zaoszczędziłoby czas i pieniądze.