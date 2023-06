Radni naszego sejmiku mówią o plusach i minusach zarządu województwa

Asem w talii był skarbnik

Jacek Gajewski, radny Koalicji Obywatelskiej:

- Głosowałem „za”, jak większość radnych. Uważam, że budżet był dobrze wykonany. Trzeba zważyć, ze był to pierwszy rok po COVID, a także rok wojny na Ukrainie. Na pewno przekonały mnie tematy drogowe, które były naszą piętą Achillesową. A pomimo tego, że uderzyła nas inflacja i wzrost cen na surowce, to udało się zrobić bardzo dużo. W wielu tematach wychodzimy na prostą i jest się czym chwalić.

Od lat jestem pod wrażeniem pracy skarbnika, Pawła Adamczyka, który jest naprawdę profesjonalistą i prawdziwym „asem w talii”. W tych trudnych czasach ten człowiek panuje nad budżetem. To, że nie mamy jakiegoś dużego zadłużenia na pewno tez ma wpływ na naszą kondycję finansową. Bo jeśli spojrzy się na przykład na Toruń, to odsetki od kredytów idą radykalnie w górę i obsługa zobowiązań jest bardzo kosztowna. Bardzo cenię sobie również wicemarszałka Sosnowskiego, który na co dzień jest w cieniu, ale pracuje bardzo solidnie i sprawnie. Na pozycji lidera umocnił się marszałek Całbecki, który jest człowiekiem dialogu.

Minusy? Proces związany z przeprowadzką Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego trwał dość długo. Muszę jednak przyznać, że był to dość skomplikowany proces podczas którego szpital cały czas pracował. Można było jednak przeprowadzić to sprawniej.