Radny Krzysztof Misiewicz z KO apeluje: - Pilnie potrzebna czwarta karetka na Grudziądz!

- Średnio te karetki mają po 16, a nawet 20 wyjazdów w ciągu doby - mówi radny Misiewicz. - Realizują je między innymi do szpitali w Świeciu, Bydgoszczy czy Toruniu gdzie wożą pacjentów udarowych, gdyż w Grudziądzu ten oddział nie działa. Zanim taka karetka dojedzie do wskazanej lecznicy i wróci do Grudziądza mija kilka godzin w zależności od miejsca wysłania.