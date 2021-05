Rady dla początkujących pszczelarzy. Pszczoły są na topie, ale szkodzi im słomiany zapał pszczelarzy!

- Coraz częściej dzwonią do mnie ludzie, którzy chcą kupić ule, pszczele rodziny, ale nie wiedzą od czego zacząć - mówi Sławomir Wnuk, pszczelarz z Lniana (pow. świecki). - W dodatku są to często ludzie młodzi, a nie jak dotąd głównie emeryci!

- Kupiłem niedawno siedlisko niedaleko Bydgoszczy i chcę postawić kilka uli, żeby mieć własny miód - mówi pan Mariusz, 27-latek, który w czasie pandemii postanowił bardziej dbać o zdrowy styl życia. - Na razie szukam informacji na temat pszczelarstwa i tego, co jest najważniejsze na początku tej drogi.

- Gdy to już sprawdzimy, warto postarać się o podstawową wiedzę na temat pszczelarstwa, a dopiero potem kupować ule i pszczele rodziny - dodaje.

Ile trzeba wydać na początek? Sławomir Wnuk wylicza: - Ul można kupić za 300-350 zł (drewniany jest droższy), odkład pszczeli na start (czyli kilka ramek z czerwiem i z pokarmem) to ok. 220 zł. Początkującym przyda się także niewielka miodarka ręczna.

Od ilu uli najlepiej zaczynać przygodę z pszczelarstwem? - Najlepiej od dwóch do czterech - radzi Wnuk. - Jeden ul to za mało, ponieważ w przypadku problemów z przezimowaniem pszczół łatwiej uratować jest tę rodzinę, w której np. zabrakło królowej.

Niewielką miodarkę można kupić za 600 - 1000 zł. Na te ze stali nierdzewnej kwasoodpornej trzeba wydać nawet ok. 2000 zł. - Potrzebna też będzie specjalna odzież, dla osób początkujących najlepszy będzie kombinezon chroniący całe ciało - uważa Sławomir Wnuk.

Kombinezon pszczelarski kosztuje ok. 150 - 300 zł, sam kapelusz ok. 50 zł. W internetowych sklepach jest wiele ofert dla początkujących pszczelarzy. Są nawet zestawy startowe w różnych wariantach (także cenowych - np. od 650 do 800 zł). Znajdują się w nich m.in. daszek, powałka, korpus, dennica, ramki, dłuto, podkurzacz, węza pszczela, zmiotka a nawet książka dotycząca gospodarki w ulach.

Byle nie był to słomiany zapał pszczelarza

- To bardzo dobrze dla pszczelarstwa, że coraz więcej osób chce mieć ule - mówi Jacek Paul, prezes Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy, pszczelarz z pow. inowrocławskiego. - Byleby nie był to słomiany zapał!

- W naszej okolicy jest coraz więcej porzuconych uli, które zamieniły się w pszczele cmentarzyska - mówi Sławomir Wnuk.

- We wszystkich rejonach obserwujemy ten problem - dodaje Jacek Paul. - To bardzo niebezpieczne ze względu na choroby.