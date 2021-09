Ratownicy medyczni Szpitala Powiatowego w Więcborku składają wypowiedzenia

Ratownicy medyczni, pielęgniarki i pielęgniarze ZRM Szpitala Powiatowego w Więcborku podczas kilku spotkań z prezes spółki Novum-Med zarządzającej więcborskim szpitalem negocjowali warunki zatrudnienia. Rozmowy dotyczące podwyżek nie przyniosły jednak oczekiwanego efektu.

„Kwota 2 zł podwyżki od sierpnia zaproponowana przez Panią Prezes jest nie do przyjęcia. Nasze wynagrodzenia pozostają nadal na zdecydowanie niższym poziomie, aniżeli wynagrodzenie pracowników świadczących takie same usługi w zakresie ratownictwa medycznego na rzecz innych stacji pogotowia ratunkowego w kraju. […] Chcemy, aby nasze wynagrodzenie było z nimi zrównane, o czym Pani Prezes zapewniała podczas ostatniego spotkania” – informuje w swoim piśmie skierowanym do prezes Marii Kiełbasińskiej personel ZRM.