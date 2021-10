Ratownicy medyczni z Włocławka walczą o podwyżki. Większość poszła na zwolnienie lekarskie

Ratownicy medyczni z Włocławka złożyli wypowiedzenia

- Ratownicy medyczni, którzy udzielają świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego na umowach cywilnoprawnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku, powiedzieli dość niszowym zarobkom za najwyższą odpowiedzialność jaką jest ludzkie życie i zdrowie. Dość niewolniczym zapisom w umowach, dość pracy ponad ludzkie siły. Dziś 72 osoby wypowiedziało umowy cywilnoprawne, jest to ponad 80 procent umów cywilno-prawnych! - przekazał 31 sierpnia 2021 roku Paramedic Poland Ratownictwo na Facebooku.

Rozmowy we Włocławku na razie nie przyniosły skutku

Ratowników medycznych pracujących w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku jest około stu. Dyrektorka lecznicy informuje, że wypowiedzenia umów złożyła większość ratowników. Są to umowy z trzymiesięcznym wypowiedzeniem, termin upływa w listopadzie 2021 roku. Rozmowy we włocławskim szpitalu trwają, jednak na razie nie przyniosły oczekiwanych przez medyków rezultatów. Karolina Welka, dyrektorka szpitala, podkreśla że rozmowy będą trwały dopóki nie będzie potwierdzenia, czy pieniądze na ratownictwo medyczne wpłyną do szpitali.