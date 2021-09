We Włocławku ruszyła rozbudowa szpitala. Inwestycja będzie kosztowała 155 milionów złotych [zdjęcia]

- Tylko w jedności możliwe jest realizowanie rzeczy ważnych i budowanie przekonania, że robimy wszystko to, co najważniejsze i co jest tylko możliwe. Szczególnie kiedy dotyczy to życia i zdrowia - tu kończy się polityka, tu kończą się różnice, tu musi się rozpocząć współpraca i jedność. Dziękuję tym, którzy tu jesteście, bo zaczynamy nowy rozdział dla szpitala wojewódzkiego we Włocławku – mówił marszałek Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.