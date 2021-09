Sezon grzewczy 2021/2022 we Włocławku już się trwa. Gdzie już grzeją? Joanna Maciejewska

Sezony grzewcze stają się coraz dłuższe. Często spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe uruchamiają ogrzewanie już we wrześniu, bo mimo że dnie bywają ciepłe, to zdarzają się chłodne noce. Sprawdziliśmy jak wygląda sezon grzewczy we Włocławku – gdzie już grzeją. Zapytaliśmy też o stawki opłat za ogrzewanie. Są podwyżki.