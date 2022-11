„Ratunek dla palaczy” – bezpłatna terapia grupowa we Włocławku [zdjęcia]

„W tym pięciodniowym cyklu organizowane są spotkania, które poprzez działania na płaszczyźnie fizycznej, psychologicznej i duchowej mają przynieść wolność od uzależnienia nikotynowego. Jest to oferta dla wszystkich, którzy są gotowi podjąć to wyzwanie i wygrać z problemem, który nigdy nie rozwiąże się sam. W tym programie usłyszysz praktyczne odpowiedzi na pytanie, nie dlaczego pozbyć się nałogu, ale jak się go pozbyć? Położony jest nacisk na motywacje do walki z nim oraz pokazuje ludzi, którzy odnieśli zwycięstwo i teraz są szczęśliwi. Oprócz poświęconego czasu, ta próba nic nie kosztuje. Wolność od nałogu jest ofertą dla ciebie” - informują organizatorzy.