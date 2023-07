Rolnicy apelują o upomnienia zamiast mandatów za jazdę kombajnem z hederem

W związku ze żniwami, Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Komendanta Głównego Policji: „Wielu rolników używa kombajnów do zbioru swoich plonów, których warunki techniczne nie pozwalają na odłączenie zespołu żniwnego, co powoduje, że maszyny mogą przekraczać szerokość 3 m. Wobec nowego taryfikatora mandatów, za przejazd taką maszyną przez drogę publiczną policja może nałożyć na rolnika mandat w wysokości 5 tys. zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, to maksymalna kara może wynieść 30 tys. zł. Wnioskujemy, aby nie nakładano mandatów na rolników, a stosowano jedynie pouczenie, ponieważ takie obciążenie będzie zbyt dotkliwe i niemożliwe do realizacji.”