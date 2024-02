Na drogach szybkiego ruchu można czasem zobaczyć bardzo dziwne sytuacje - a to mknącego co sił w nogach rowerzystę, napędzany elektrycznie wózek inwalidzki, a czasem rozpędzony do maksymalnej prędkości, czyli do "trzydziestki", traktor. Nie mówiąc już o arcyniebezpiecznych, bo nadjeżdżających z przeciwka autach.