Rolnik i Sołtys Roku 2021. Nagrody i tytuły, za ciężką pracę. Laureatów poznacie podczas Forum Rolniczego w Bydgoszczy

Potrafią zakasać rękawy do ciężkiej pracy, szanują swoje korzenie, podejmują odważne decyzje biznesowe - nagrodzimy Rolnika Roku oraz Sołtysa Roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2021. Na zgłoszenia kandydatów czekamy do ostatniego dnia lata czyli - do 22 września. Chcecie spróbować sił w naszym konkursie? Śmiało - wystarczy wypełnić ankietę.

Zgłoszenia kandydatów na Rolnika Roku i Sołtysa Roku z Kujawsko-Pomorskiego

Spośród zgłoszonych osób kapituła konkursowa wyłoni laureatów, a tych nagrodzimy na scenie podczas VIII Forum Rolniczego "Gazety Pomorskiej" w Bydgoszczy.

Poszukujemy laureatów w kategoriach:

Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku do 100 ha

Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku powyżej 100 ha

Innowacyjny Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku

Sołtys Roku

Sołtys Debiutant Roku

Zwycięzców wyłonią przedstawiciele redakcji Gazety Pomorskiej, Urzędu Marszałkowskiego oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Oprócz prestiżowych tytułów, laureaci otrzymają statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe. Sołtys Roku wzbogaci się o 5 tysięcy złotych.