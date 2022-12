Rolniku, twardo stąpaj po ziemi! Czyli o upadkach w gospodarstwie

Pośpiech jest złym doradcą - mówi nam rolnik, który nogę nadal ma w gipsie, a na koncie kilkadziesiąt tysięcy złotych strat. - Najważniejsze to pracować tak, by nie być w nagłówkach gazet. Mnie się to nie udało.

Nasz rozmówca, nie chce ujawniać imienia, bo i tak przewinęło się w prasie. Podczas żniw wyskoczył z kombajnu, bo zauważył dym na polu. Coś zaczęło się palić. Niestety po niefortunnym skoku doszło do otwartego złamania, przemieszczenia kości i innych urazów. Kombajn spłonął.