Są pieniądze na prace przygotowawcze do budowy trasy S5 od Grudziądza do Ostródy

To trasa niezwykle istotna nie tylko dla Grudziądza i powiatu grudziądzkiego, ale całej północnej części województwa. Pozwoli na ominięcie niebezpiecznej, krętej i biegnącej przez tereny zabudowane drogi krajowej nr 16. Pozwoli na dużo szybsze i bezpieczniejsze dotarcie w północno-wschodnią część kraju.

Powstanie dokumentacja przedprojektowa

Dokument, który podpisał wiceminister infrastruktury Rafał Weber, to program inwestycji dla prac przygotowawczych do budowy drogi S5. Otwiera to drogę do sfinansowania powstania bardzo ważnego dokumentu, kluczowego dla powstania trasy - studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.