Sadownicy też będą protestować. Wskazują na "apogeum bezczelności"

"Polityka wielu zakładów przetwórczych, zwłaszcza największego z nich osiągnęła apogeum bezczelności. W roku spodziewanych normalnych (nierekordowych) zbiorów jabłek na całym świecie, dochodzi tuż przed zasadniczym sezonem skupu jabłek do przerobu do próby trwałego zaniżania ceny zakupu. Najpierw idący w świat komunikat, że została ustalona cena minimalna na poziomie 20 groszy za kilogram (!!!), sugerująca innym firmom, żeby nie płacić więcej, a za kilka dni jest to wdrażane do praktyki w postaci planowanego obniżenia ceny i wywarcia tym samym presji na inne przetwórnie. Do takiego zachowania zachęcił zapewne przebieg skupu wiśni gdzie stosowany od lat manewr sztucznego zaniżenia ceny zakupu powiódł się", podkreśla Związek Sadowników RP.