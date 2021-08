Blokada w Kujawsko-Pomorskiem. Gdzie i kiedy będą protestować rolnicy związani z agroUnią?

Dzisiaj (17.08) AgroUnia zorganizowała 24-godzinny, rotacyjny protest na Warmii i Mazurach. Będą kolejne, także na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Strajki związane są z trudną sytuacją producentów trzody chlewnej.

Szczegóły: Na Warmii i Mazurach trwa 24-godzinny protest rolników. Czego się domagają?

- Chodzi o ryzyko związane z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w naszym województwie. Mowa także o sprzeciwie wobec rosnących kosztów produkcji - wskazuje Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, a zarazem hodowca trzody chlewnej. - Jeśli postulaty są ważne, samorząd rolniczy zawsze stoi po stronie rolników.

Blokada Kujawsko-Pomorskie

- Będziemy blokować drogę w Kołaczkowie. Zaczynamy we wtorek (24 sierpnia) o ósmej rano, kończymy w środę o ósmej rano - podał nam Michał Swędrowski. - Cóż, nie poddajemy się. Nie tracimy nadziei. Minister rolnictwa zostawił nas na pastwę losu, chcemy aby nasi reprezentanci mogli porozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim. Zależy nam na zapewnieniu, że polskie świnie z czerwonych stref, będą skupowane. Bo niestety, póki co do polskich ubojni trafiają zwierzęta z Zachodu.