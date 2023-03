Samotność i starość na wsi. W Kujawsko-Pomorskiem są wsie, gdzie większość mieszkańców ma co najmniej 60 lat

- Od kilku lat mieszkam sama – opowiada mieszkanka podbydgoskiej wsi. - Z mężem prowadziliśmy gospodarstwo, daliśmy radę wykształcić dzieci, było dobrze… Dzieci rozjechały się po świecie, męża pochowałam, ale jakoś jeszcze sobie radzę sama. Dzieci mam dobre, dzwonią co jakiś czas, pytają o moje zdrowie. No, co je tam będę martwić – mówię: „jest dobrze”, ale czuję, że starość odbiera mi siły. Kupuję chleb na kilka dni, żeby do sklepu często nie chodzić. Lekarstwa wykupuje mi są sąsiadka.