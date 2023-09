Sceny jak z filmu, wydarzyły się naprawdę. Kronika kryminalna z udziałem "bohaterek" z województwa kujawsko-pomorskiego

Kryminalni podejrzewali, że za nietypowymi kradzieżami stoi para. Ustalili rysopis mężczyzny, lecz z kobietą był problem. Często zmieniała kolor włosów (i adresy). Czasem zakładała perukę. 29-latek został złapany na gorącym uczynku. To było w sierpniu br. Wpadła wreszcie też jego 25-letnia wspólniczka.

Bydgoscy funkcjonariusze otrzymywali zgłoszenia od różnych pokrzywdzonych. Scenariusz działania sprawcy bądź sprawców był podobny. To były oszustwa na blika.

Bez wiedzy właściciela

Kryminalnych przykładów z województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie to panie były „bohaterkami”, jest wiele. - Samochód wjechał w ogrodzenie - taki sygnał odebrali funkcjonariusze z powiatu nakielskiego. Dotyczyło wsi pod Szubinem. Na jaw wyszło, że winowajczynią jest 34-latka z Bydgoszczy. Kierowała pijana (ponad 1,5 promila), do tego autem, które zabrała bez wiedzy właściciela. Prócz tego, wychodząc z lokalu, w którym spędziła noc, zabierała ze sobą co popadło. Zatrzymana ukradła m.in. dwie karty bankomatowe, paszport, telefon komórkowy z ładowarką i jedzenie.