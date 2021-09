Ścieżka w Kijewie Królewskim - rowerowa czy pieszo-rowerowa? Zdjęcia

- W specyfikacji przetargowej z 2020 roku widziałem zapisy, że ma zostać zbudowana ścieżka pieszo-rowerowa. To już było dawno po zmianie przepisów, a wpisano ścieżka pieszo-rowerowa, nie rowerowa - mówi Czytelnik. - A teraz, gdy została już zbudowana, okazuje się że to rowerowa, a nie dla pieszych. Błędy ortograficzne w tej specyfikacji to przy tym mało znaczący detal, a jednak rażą. To wszystko to kpina z ludzi. Skandal! Kolejna inwestycja robiona "na sztukę". Dwa pozostałe odcinki ścieżek z tego projektu - w sąsiednich gminach - są pieszo-rowerowe, w Kijewie Królewskim jak zwykle - nie dość, że niezgodnie z tym, co pierwotnie miało być, to odwalona fuszerka. Jak to wygląda? Zdjęcia wykonane kilkanaście godzin przed upływem terminu zakończenia prac nie wymagają komentarza.