- Senat będzie bronić samorządu - zapowiada Tomasz Grodzki, marszałek Senatu RP. W piątek gości w Grudziądzu i Jabłonowie Pomorskim

Przed południem w Grudziądzu Tomasz Grodzki wziął udział w konferencji popularno-naukowej poświęconej Wiktorowi Kulerskiemu, legendarnemu wydawcy "Gazety Grudziądzkiej".

Po południu marszałek uczestniczyć ma w konferencji zorganizowanej z inicjatywy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w Jabłonowie Pomorskim. Debata poświęcona ma być aktualnym problemom rozwoju samorządności w Polsce.

Tomasz Grodzki odpowiedział: - Jesteśmy świadomi, że władza próbując cofnąć nas z rodziny krajów demokratycznych stara się "wysuszyć" samorządy, poprzez stopniowe ograniczanie finansowania. Dlatego tego typu konferencje, tego typu działania, aby obronić reformę samorządową, która była bodaj najlepszą reformą rządów premiera Buzka. Musimy wszyscy gromadzić siły i bronić samorządności, bo nie ulega wątpliwości, że lokalni działacze lepiej wiedzą komu jest potrzebna jaka droga, jaki chodnik, jakie przedszkole, niż władza centralna w Warszawie. Nie mam co do tego cienia wątpliwości, po pamiętamy 40 parę lat centralizmu, co prowadziło do przysłowiowego braku sznurka do snopowiązałek, a jak się śmiano, za chwilę zabrakłoby piasku na Saharze, gdybyśmy tam urzędowali. Będziemy bronić samorządu. Senat stoi po stronie samorządu i m.in. mój przyjazd na tę ważną konferencję skoncentrowaną akurat bardziej na zagadnieniach samorządów rolniczych jest tego wyrazem.