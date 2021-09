Senat RP jednomyślnie uczcił Wiktora Kulerskiego, działacza społecznego walczącego o polskość pod zaborem pruskim

Jak głosi komunikat Centrum Informacyjnego Senatu:

Senat na posiedzeniu 10 września br. jednomyślnie, 86 głosami, podjął uchwałę ku czci Wiktora Kulerskiego, wybitnego działacza niepodległościowego, wydawcy i senatora II Rzeczypospolitej.

W uchwale czytamy, że związany z Grudziądzem i Pomorzem Wiktor Kulerski odcisnął swoje piętno w historii jako bezkompromisowy orędownik idei odzyskania niepodległości przez Polskę i odbudowy silnej państwowości. „Powszechny szacunek, którym darzyli go czytelnicy jego wydawnictw, szczególnie Gazety Grudziądzkiej, i charakteryzująca go energia twórcza spowodowały, że na stałe wpisał się do panteonu osób wybitnie zasłużonych dla Pomorza i całego kraju” – napisali senatorowie.