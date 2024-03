Sensacja w Hali Mistrzów! Co się dzieje z Anwilem Włocławek?

Anwil Włocławek - Zastal Zielona Góra 75:93

Anwil był zdecydowanym fawotrutem meczuy, ale pocżątek należał do Zastalu. Po akcjach z eks-Piernikiem Gligorije Rakocevciciem goście prowadzili 15:8. Już w połowie 1. kwarty trener Przemysłąw Frasunkeiwicz zaprosił swoich graczy na naradę, przede wszystkim aby poprawić szyki w dziurawej defensywie. Wydawało się, że będzie lepiej. Po dystansowym trafieniu wracającego po chorobie Tomasa Kyzlinka Anwil trafił już tylko 2 punkty do rywala . Włocławianie w. 1 kwarcie zaliczyli aż 7 strat, z czego 4 Victor Sanders.

W 2. kwarcie włocławianie już zdecydowanie mocniej bronili, przewaga Zastalu szybko topniała, ale długo nie chciała stopnieć do zera. Dopiero w 17. minucie Sanders był faulowany przy dystansowym rzucie, Amerykanin trafił trzy razy i Anwil prowadził 32:30. To nie był jednak efektowny mecz, dużo więcej było fauli i rzutów wolnych (i to przy takiej sobie skuteczności), niż efektownych akcji z obu stron. Anwil nie potrafił zbudować większej przewagi i w 19. minucie był remis 36:36.

Po przerwie to gości znowu prowadzili i w zasadzie ani na chwilę już nie oddali Anwilowi inicjatywy. Włocławianie grali nieskładnie, mnóstwo było bałaganu na boisku, brakowało zrozumienia i pomocy w obronie, w ataku mnóstwo akcji kończyło się rzutami na siłę z dystansu (6/29).