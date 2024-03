Osłabiony Anwil Włocławek przegrał w Lublinie. Sanders tym razem strzelał ślepakami

Start Lublin - Anwil Włocławek 88:80

W 2. kwarcie przewaga gospodarzy zaczęła rosnąć. Duże kłopoty miał w ataku Sanders (4/17 z gry) i Start odskoczył na dystans 6 punktów. Wciąż atutem rywali była świetna skuteczność z dystansu, w 18. minucie lublinianie mieli na koncie juz dziesięć celnych rzutów dystansowych i prowadzili 9 punktami. To nie była jedyna przewaga Startu, który także zbiórek do przerwy uzbierał dwukrotnie więcej niż Anwil Włocławek.

Drugą połowę gospodarze powitali jedenastym, trafieniem za 3 (Gabrić) i prowadzeniem po raz pierwszy różnicą ponad 10 punktów. Włocławianie mieli duże problemy w ataku i wciąż mało atutów ofensywnych. Drogę do kosza potrafił znaleźć jedynie Jakub Garbacz. W końcówce 3. kwarty to on tym razem przymierzył dwukrotnie za 3 i włocławianie zredukowali straty do 2 punktów przed ostatnią kwartą.