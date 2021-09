Radni PiS i prezydent Włocławka o kwestii finansowania Klubu Koszykówki Włocławek SA

- Prezydent w ubiegłym sezonie wtrącał się do klubu sportowego. Myślę, że jego działanie doprowadziło do takich, a nie innych skutków. Myślę, że nikt z nas nie życzyłby sobie, żeby to się powtórzyło. Prezydent twierdził, po słabych wynikach drużyny, że czuje się oszukany, ale przecież wszyscy wiemy, że swoimi działaniami również doprowadził do chaosu i właściwie to on oszukał siebie, kibiców koszykówki i również mieszkańców naszego miasta – mówił Janusz Dębczyński, przewodnicy klubu radnych PiS w Radzie Miasta Włocławek.