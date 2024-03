Siatkarze BKS Visła Proline Bydgoszcz przywieźli komplet punktów

W 29. kolejce Tauron I Ligi drużyny wciąż biły się o jak najlepsze rozstawienie przed rundą play off.

Przed wyjazdem do Nowej Soli bydgoszczanie zajmowali 5. lokatę z dorobkiem 57 punktów. Do czwartej Avii Świdnik tracili dwa punkty, a do trzeciego BBTS Bielsko-Biała trzy. Rywale BKS byli na 7. miejscu, ale wciąż gwarancji gry w play off - tyle samo punktów (47) mieli będący za nim BAS Białystok i Lechia Tomaszów Mazowiecki.

Obie ekipy miały o co grać i zapowiadało się ciekawe spotkanie. A w ekipie gospodarzy na parkiecie pojawił się nawet trener Michał Masny.

W pierwszym secie gospodarze zasygnalizowali niezłą formę i chęci do poprawienia swojego dorobku punktowego. Mimo początkowej, wyrównanej gry, w połowie seta miejscowi zaczęli budować przewagę i "dowieźli" ją do końca.