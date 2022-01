Siatkarze BKS Visła Proline Bydgoszcz w dużym kryzysie. Oto jego przyczyny [lista]

Kryzys jest widoczny gołym okiem. Po serii fatalnych meczów w ostatnim miesiącu bydgoszczanie spadli na czwarte miejsce w tabeli. O pierwszej lokacie po rundzie zasadniczej trzeba zapomnieć. Warto przypomnieć, że wygranie pierwszej części sezonu daje w teorii lepsze rozstawienie w play off i gwarantuje przewagę własnej hali w decydujących meczach każdej rundy. Tego przywileju podopieczni Marcina Ogonowskiego już się pozbawili, bo trudno przypuszczać, by odrobili 11 punktów straty do BBTS Bielsko-Biała. Bydgoscy zawodnicy muszą zdecydowanie poprawić grę, bo jeśli dalej będą się prezentowali tak słabo, to nawet w pierwszej rundzie play off stracą rozstawienie.

Skąd tak fatalna dyspozycja bydgoszczan? Przyczyn słabej postawy szukamy w poniższym zestawieniu.