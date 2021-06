Skrajne upały? Toruń idzie na rekord! To jedno z najcieplejszych miast w Polsce

Z tabel publikowanych przez IMiGW wyłania się obraz coraz cieplejszej Polski. Jeśli chodzi o średnia temperaturę od roku 1990 do 2021, Toruń zajął jednak dopiero 21. miejsce pośród wszystkich stacji synoptycznych. Średnia roczna wynosi tu 8,9 st. C. Najcieplejszym miejscem w Polsce jest pod tym względem Wrocław (9,7).

Jeśli wziąć pod uwagę kryterium najwyższej średniej temperatury maksymalnej, liderem będą Słubice (przed Wrocławiem). Tu znowu Toruń zajmuje dopiero 19. pozycję. Z kolei pod względem średniej wartości temperatur minimalnych, najłagodniejsze zimy odnotowywane są na Helu, w Ujściu i Ustce (morze bardzo łagodzi niskie temperatury zimą). W Toruniu znacznie bardziej odczuwalne jest oddziaływanie lądu z temperaturą minimalną 4,6 st. C.

W przypadku dni z temperaturą maksymalną powyżej 25 stopni („dni gorące”) do miana polskiej stolicy ciepła urasta Tarnów (59 dni), dopiero za nim jest gorące Opole (58) i Nowy Sącz (58). Toruń jest na miejscu 15 z liczbą 49,6.

W konkurencji „progu gorąca”, za który uważa się 30 stopni, Toruń plasuje się dopiero na 14 miejscu w Polsce, co oznacza, że liczba dni, w których termometry wskazują temperaturę wyższą niż 30 stopni wynosi tu 10,3 dnia. Najwięcej (prawie 5 takich gorących dni przypada na lipiec, a 3 na sierpień). Rekordy bija Opole (13,9) i Tarnów (13,7).

W kategorii liczby „dni bardzo upalnych”, w których temperatura przekracza 35 stopni, Toruń zbliża się już do podium, zajmując 4 pozycję z średnio 1 bardzo upalnym dniem w roku.

Identyczne miejsce w stawce gród Kopernika zajmuje, gdy badamy rekordy temperaturowe. Stawkę otwiera co prawda 39,5 st. C, które odnotowano w Słubicach. W Toruniu jednak termometry wskazały niewiele niższą temperaturę – 37,5 stopni.