Ślimaki w ogrodzie - tak się ich pozbędziesz. Wypróbuj trik cioci Krysi, a ślimaki szybko znikną z ogródka [24.05.2024 r.]

Ślimaki - co to za szkodniki?

Ślimaki - inaczej brzuchonogi - to zwierzęta z gromady mięczaków. Na świecie wyróżnia się ponad 100 tysięcy (!) gatunków ślimaków, z czego w Polsce występuje około 250 gatunków.

Są ślimaki lądowe, wodne, a nawet ziemnowodne. Niektóre ślimaki mają skorupy (muszle), inne są jej pozbawione. Te bez muszli znane są jako ślimaki nagie i to one wyrządzają najwięcej szkód w ogrodach. Ślimak nagi to na przykład pomrów albo ślinik, a ślimak skorupowy to m.in. winniczek czy zaroślowy. Te z muszlą nie wyrządzają szkód w warzywniakach i ogródkach.

Wśród ślimaków występują formy glonożerne, roślinożerne, drapieżne i pasożytnicze. Najczęściej spotykane są ślimaki roślinożerne. I to właśnie one spędzają sen z powiek posiadaczom ogródków.