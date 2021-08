Słowacja za mocna. Hokeiści wciąż z szansami na igrzyska w Tokio

Słowacja - Polska 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Bramki: 1:0 Ruzicka - Ceresnak, Gernat (8:06), 2:0 Hudacek - Ceresnak, Gernat (24:38), 3:0 Roman - Slafkovsky, Nemec (26:11), 3:1 Dziubiński - Łyszczarczyk, Chmielewski (30:17, 5/4), 4:1 - Cehlarik - Hudacek, Jurco (32:19), 5:1 Ruzicka - Pospísil, Lantosi (48:02).

Polska: Murray - Kolusz, Ciura; Paś, Dziubiński, Chmielewski - Wajda, Kostek; Wronka, Pasiut, Zygmunt - Bryk, Górny; Urbanowicz, Komorski, Łyszczarczyk - Wanacki, Jaśkiewicz; Wałęga, Starzyński, Przygodzki.

Jak nie teraz, to kiedy? Słowacy to drużyna najwyżej notowana na świecie jeszcze bez przepustki do Tokio, ale w sierpniu szanse na pokonanie faworyta były z pewnością największe. Trener polskiej reprezentacji Słowak Robert Kalaber, podkreślał, że wielu hokeistów gospodarzy do turnieju przystąpiło prosto po wakacyjnej przerwie.

Słowacy w pierwszym meczu pokonali Austrię 2:1. Natomiast w pierwszym piątkowym meczu Białoruś pokonała Austrię 5:2. To oznaczało, że pokonanie Słowacji dawało naszym hokeistom awans na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Od 30 lat, czyli występu Biało-Czerwonych na IO w Albertville, nie byliśmy tak blisko najważniejszego turnieju hokejowego.