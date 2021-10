Ślubowanie, awanse i wyróżnienia policjantów z Kujawsko-Pomorskiego. Kto otrzymał "Kryształowe Serca"? Zobaczcie zdjęcia

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski przyjął ślubowanie od 38 nowych policjantów.

- Na początku, pozwólcie, że zwrócę się do policjantów, którzy przed chwilą wypowiedzieli słowa Roty. Wypowiedzieliście najważniejsze słowa, jakie wypowiedzieć może polski policjant. W słowach tych zawarty jest cały etos, zawarte jest wszystko to, o czym zawsze powinien pamiętać policjant. Mówiłem to wiele razy, ale powtórzę raz jeszcze, w momencie, gdy nie będziecie wiedzieli jak się zachować, jaką podjąć decyzję, wystarczy sięgnąć pamięcią do tych słów – mówił nadinsp. Piotr Leciejewski do policjantów, którzy złożyli ślubowanie.