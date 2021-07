Śluzy na Kanale Bydgoskim i Noteci czekają na duże pieniądze. Dopiero wtedy szlak wodny Wisła – Odra ożyje

Pierwszym ujętym w planach zadaniem i już realizowanym jest przywrócenie drożności morfologicznej Noteci od Pakości do Krostkowa, a zatem w dużej mierze poza E-70, bo na Kanale Górnonoteckim, a także w Wielkopolsce. Zadanie obejmuje jednak „nasze” stopnie wodne Nakło Zachód (na zdjęciu) i Gromadno. Koszt całego przedsięwzięcia to 4,017 mln zł, a na terenie Kujawsko-Pomorskiego ok. 1,340 mln zł. Prace mają się zakończyć w 2022 r. Na zdjęciu basen mariny Powiatu Nakielskiego na Noteci

Fot. Marek Weckwerth