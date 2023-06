Smaczny odgrzewany kotlet w Anwilu. Pod koszem będzie szalał Kalif Young

Kalif Young to postać doskonale znana w PLK. W sezonie 2021/22 był kluczowym graczem Czarnych Słupsk, z którym niespodziewanie sięgnął po brązowy medal. Kanadyjski środkowy może nie imponował liczbami (śr. 7 pkt i 5,5 zb., ale świetnie spisywał się w defensywie i potrafi mądrze współpracować z zespołem. Najlepiej czuje się w strefie tuż pod koszem, gdzie często bardzo efektownie kończy swoje akcje. To gracz, który nie dominuje gry, ale potrafi być bardzo pożyteczny dla drużyny.

Przemysław Frasunkiewicz, trener Anwilu: - Nasz nowy środkowy to zawodnik, który potrafi czytać atak rywali i odpowiednio się dopasowywać do różnych sytuacji na boisku. Zależało nam, by pod obręcz trafił zawodnik, który sprawnie zaadaptuje się do naszego systemu defensywnego. Kalif jest na tyle wszechstronny w obronie, że ten proces na pewno przebiegnie szybko.