SMS PZPS Spała - BKS Visła Proline Bydgoszcz. Dotrzymali słowa, wracają z punktami

- Dziś zdobywamy Spałę! Wszystkie dotychczasowe treningi w nowym roku, determinacja i mobilizacja prowadziły nas do tego momentu. Jesteśmy gotowi pokazać na co nas stać. Zawalczymy o każdy punkt, każdą piłkę, każdy set. Dziś to my jesteśmy gospodarzami na parkiecie rywala. Spała, jesteśmy gotowi - zapowiadali bydgoscy siatkarze tuż przed sobotnim meczem.

Bydgoska drużyna miała podstawy do optymizmu - pierwszą część sezonu zasadniczego rywale zakończyli na ostatnim, 16. miejscu w tabeli, z zaledwie czterema punktami na koncie. Drużyna BKS Visła tę część rozgrywek zakończyła na dziewiątej pozycji (25 pkt).

Różnicę w sile obu drużyn widać było na parkiecie. Po początkowej, wyrównanej walce i niewielkiej przewadze gospodarzy, bydgoszczanie złapali właściwy rytm gry i zaczęli przeważać na boisku. Kilkupunktową przewagę spokojnie "dowieźli" do końca pierwszego seta. Drugiego wygrali dokładnie w takich samych rozmiarach, mocno przybliżając się do szybkiego zamknięcia meczu.