Solec Kujawski. 10 sierpnia urodzinowa biesiada nad Wisłą i powitanie kajakarzy

Wodzirejem na biesiadzie będzie znany solecczanom Krzysztof Filasiński. W programie także koncert Steffi Mal, tańce, wspólne śpiewy i plener plastyczny dla dzieci.

Na powitanie kajakarzy

Biesiada nad Wisłą to impreza towarzysząca powitaniu uczestników spływu kajakowego.

Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Pojezierzem Brodnickim, Drwęcą, Wisłą” od lat zahacza o Solec Kujawski. Wielu kajakarzy zaprzyjaźniło się już z mieszkańcami nadwiślańskiego grodu i chętnie zwiedza miasto, by zobaczyć co w ostatnim czasie w Solcu zrobiono, co w mieście powstało nowego. Czasem przypływa 100-osobowa grupa, czasem kajakarzy jest ponad 150.

Z Torunia, przez Solec do Chełmna

We wtorek rano kajakarze wyruszą z Torunia do Solca Kujawskiego, Pokonać będą musieli wodą 27 km. W mieście zostaną do czwartku 12 sierpnia. Tego dnia rano opuszczą Solec Kujawski, wypłyną w 45-km trasą do Chełmna. To meta spływu, który rozpoczął się w sobotę 31 lipca. Organizatorem wyprawy jest Klub Turystów Wodnych w Chełmnie. Trasa wiedzie m.in. przez Brodnicę, Golub-Dobrzyń, Elgiszewo, Lubicz, Toruń i Solec Kujawski.