Solec Kujawski. Prace na rynku postępują. Do finiszu robót budowlanych wciąż jednak daleko [zdjęcia]

- Prosimy o zwracanie uwagi na nowe znaki drogowe - apeluje do kierowców wykonawca robót i przeprasza za utrudnienia. Ale do tych, mieszkańcy Solca Kujawskiego, mogli się już przez ostatnie miesiące przyzwyczaić.

Z powodu prac na rynku co rusz zmienia się organizacja ruchu w tej części miasta. Kolejne zmiany wprowadzono 21 października. Na czas realizacji robót drogowych na ul. Bydgoskiej i ul. Toruńskiej zamknięte zostało skrzyżowanie ul. 23 Stycznia i ul. Bydgoskiej.

Na rynku w Solcu sporo zmian

Co jakiś czas zaglądamy na rynek w Solcu, by zobaczyć jak postępują roboty. Trzeba przyznać, że zmiany są spore. Dawno zakończono roboty ziemne. Wycięto też drzewa, co spotkało się z protestami mieszkańców i osób odwiedzających Solec Kujawski.