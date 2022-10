Specjalne ceny prądu także dla działkowców. Komisja senacka przyjęła propozycję PZD, Sejm ją odrzucił

Polski Zarząd Działkowców opracował propozycję zmian w ustawie w sprawie ochrony odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., która ma wejść w życie od 1 grudnia br. Chodziło o dostosowanie przepisów do specyfiki ogrodów działkowych. 6 października senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przyjęła proponowaną poprawkę, Senat wprowadził ją do tekstu ustawy i 7 października przekazał do Sejmu, ale ten ją odrzucił.