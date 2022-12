Spływ Opłatkowy bydgoskich kajakarzy i rowerzystów na Brdzie. Zobaczcie zdjęcia!

Na starcie sobotniego spływu, odbywającego się tradycyjnie od wielu lat w sobotę poprzedzającą wigilię Bożego Narodzenia na bydgoskim odcinku Brdy, stanęło 50 kajakarz, w tym i - to w większości – na co dzień członków Bydgoskiego Klubu Turystyki Rowerowej „Gryf” PTTK „Szlak Brdy”.

To impreza wymyślona i organizowana przez Roberta Bazelę, instruktora kajakarstwa, właściciela campingu i przystani „Zimne Wody”, która znajduje się kilka kilometrów od ujścia Brdy do Wisły. To ostatnia przystań na kajakowym szlaku jednej z najpiękniejszych rzek w Polsce, który w całości liczy 233 km.