"Sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem". Zabity owczarek pod Grudziądzem. Są wyniki sekcji zwłok psa. Sprawca nadal nie ustalony

- Jeśli dorosły facet polewa ośmiolatka wrzątkiem i sadza na rozgrzanym piecu, jeśli dorosły facet bierze siekierę i zabija psa to daleko nam do człowieczeństwa... - bez ogródek mówi Paweł Maniszewski, prezes MZK które jest operatorem Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu. I dodaje: - Miarą człowieczeństwa jest stosunek do zwierząt. Jeśli ktoś dopuszcza się takiego czynu na bezbronnym psie to nie zasługuje na miano zwierzęcia, o człowieku nie wspominając! Mam nadzieję, że policja ustali sprawcę a sąd wyda najsurowszy wyrok.

Do tragedii zwierzęcia doszło pod koniec marca br. Martwego psa rano znalazła jego właścicielka. Twierdziła, że wieczorem zamknęła go w kojcu, a następnego dnia dokonała makabrycznego odkrycia. Zwłoki rocznego owczarka zostały zabezpieczone i trafiły do chłodni Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu. Stąd policjanci zawieźli je do weterynarza do Bydgoszczy aby określił przyczynę śmierci i obrażenia. Wreszcie - po ponad półtora miesięcznym oczekiwaniu - grudziądzcy funkcjonariusze otrzymali opinię weterynaryjną z sekcji zwłok.