Sprawniejsze przewozy towarów koleją Śląsk – Bałtyk. Inowrocław omijają obwodnicą kolejową

Jak informuje Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - efektem prac PKP Polskich Linii Kolejowych będzie sprawniejszy i szybszy przejazd pociągów towarowych inowrocławską obwodnicą kolejową. Dedykowana do przewozów towarowych linia Mimowola – Jaksice (nr 741) pozwala ominąć stację Inowrocław. Codziennie korzysta z niej około 40 składów. Kursują tędy pociągi m.in. ze Śląska do portów Trójmiasta. Po zmianach w rozkładzie, od grudnia, składy pojadą z prędkością do 80 km/h (przed pracami 60 km/h). Poprawa stanu technicznego linii zapewnia także bezpieczniejsze przewozy.

PLK we wrześniu i październiku wymieniły jeden z dwóch torów na 7-kilometrowym odcinku linii. Prace objęły także wymianę podkładów w torze na stacji Jaksice.