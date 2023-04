Średnio 2669 zł, a najczęściej kwoty do 1000 zł. Oto, na co chętnie pożyczamy pieniądze poza bankami Agnieszka Domka-Rybka

Pożyczamy na jedzenie, paliwo, rachunki, czynsz, wakacyjny wyjazd czy remont mieszkania - dokładnie w takiej kolejności, jak wymieniamy. Karolina Misztal

Średnio pożyczamy poza bankami 2669 zł, a najwięcej to kwoty do 1000 zł, co może sugerować taki sposób na łatanie domowego budżetu. Ważne, że teraz prawo bardziej chroni klientów i lichwiarze już tak łatwo na nich nie zarobią.